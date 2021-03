Evanston, la primera ciudad de EE.UU. en aprobar compensaciones para afroamericanos por el racismo

La ciudad de Evanston, en Illinois, se convirtió esta semana en la primera en EE.UU. en aprobar un programa de pagos para sus residentes afroamericanos en compensación por la discriminación sufrida históricamente.

El consejo municipal de Evanston, ubicada a las afueras de Chicago y con 75.000 habitantes, destinará 10 millones de dólares los próximos diez años para financiar este plan.

Para poder acceder a la primera parte del programa, que incluye asistencia de hasta 25.000 dólares en efectivo o para reformas para la vivienda, los residentes deben probar haber vivido o ser descendientes de una persona afroamericana que vivió en Evanston entre 1919 y 1969 y haber sufrido discriminación por las políticas de vivienda en la ciudad.

El programa será sufragado a través de donaciones y a través de los ingresos que se obtienen por el impuesto del 3 % a la venta de marihuana para uso recreativo, recientemente aprobada en el estado.

«Teníamos que hacer algo radicalmente diferente para encarar la división racial que tuvimos en nuestra ciudad, que incluye opresión histórica, exclusión e inversión fuera de la comunidad negra», remarcó Robin Rue Simmons, concejala de la ciudad e impulsora de la iniciativa, en una entrevista el martes en la cadena CNN.

Aunque la exigencia de reparaciones para la comunidad afroamericana se ha mantenido viva en la opinión pública, la ola de protestas tras la muerte bajo custodia policial de varios jóvenes afroamericanos como Breonna Taylor o George Floyd y el auge del movimiento «Black Lives Matter» (Las vidas negras importan) ha revitalizado la petición de legislación al respecto en EE.UU.

Dreissen Heath, activista por la justicia racial y miembro de Human Rights Watch en EE.UU., remarcó que «los gobiernos locales deberían seguir examinando su pasado racista y presentar el impacto que tuvo en las vidas de los negros».

Last night, Evanston alderman approved the first expenditures in the city’s landmark reparations program designed to compensate Black residents for codified discrimination. It's believed to be first program of its kind in the nation. https://t.co/68kvaSETcg

— Chicago Tribune (@chicagotribune) March 23, 2021