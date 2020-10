¡De no creer! Mujer con cáncer fue atendida solo por teléfono durante 3 meses por la pandemia y murió

En las últimas horas se dio a conocer una conmovedora e indignante historia de una mujer que tenía cáncer y habría muerto en medio de la falta de atención médica presencial debido a la pandemia del coronavirus.

Este hecho se registró en en el municipio Espinosa de los Monteros, ubicado en la provincia de Burgos (España), donde falleció Sonia Sainz-Maza, quien empezó a sentir dolores extraños en abril y duró más de tres meses sin asistencia médica presencial.

“Mi hermana no tuvo una cita presencial en 3 meses. No fue explorada en 3 meses. Ni una analítica en 3 meses. Su enorme deterioro físico (perdió hasta 7 kilos) no se podía ver por teléfono. Las citas telefónicas son una vergüenza y quienes abusan de ellas deben irse a casa”, aseguró Lydia Sainz-Maza, hermana de la mujer fallecida.

Tras pasar todo ese tiempo sin ver a un especialista para tener un diagnóstico confiable y que le permitiera recibir un tratamiento adecuado, el pasado mes de agosto a Sonia se la llevó un cáncer de colon a sus 48 años.

Este caso ha causado indignación en España y se ha exigido que a pesar de la pandemia las personas puedan recibir atención médica oportuna para evitar este tipo de casos que serían de negligencia médica.