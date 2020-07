Este hombre decía que no creía en el tapabocas en tiempos del Covid-19 y murió tras contagiarse

Un hombre de 37 años, que, al parecer, fue un militar de Estados Unidos, murió tras contagiarse de Covid-19; decía que no iba a comprar tapabocas porque no creía en su eficacia para prevenir el virus.

En su cuenta de Facebook, hace aproximadamente tres meses, este hombre publicó que: “Dejemos esto claro. No voy a comprar una pu** máscara. He llegado hasta aquí al no creer en ese maldito hype.”, refiriéndose a la pandemia por el Covid-19.

Este hombre anunció su contagio el pasado 1 de julio

Luego, expresó por medio de otra publicación en Facebook para el 1 de julio que se encontraba muy enfermo y con síntomas de Covid-19, por lo cual le tuvieron que hacer una prueba y ese mismo día anunció que: “Bueno Estoy oficialmente bajo cuarentena durante los próximos 14 días. Acabo de dar positivo para COVID-19. apesta porque acababa de empezar un nuevo trabajo!”.

Finalmente para el 2 de julio, este hombre, al parecer, estaba más delicado y expresó en otra publicación que: “Esta mierda covid apesta! Estoy tan sin aliento sentado aquí.”.

Tal parece, que este hombre se agravó y muere el 4 de julio por Covid-19.

Vea las publicaciones:



