Estados Unidos ya alcanzó el 10% de los vacunados por Covid-19, pues al menos, 33,7 millones de personas han recibido al menos una de las 44,7 millones de dosis administradas, así lo informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por ahora, al menos 10,4 millones de personas han recibido las dos dosis de la vacuna, y con excepción de los estados de Kansas, Missouri y Alabama, en el resto del país la tasa de vacunas administradas supera la cifra de 11.000 por cada 100.000 habitantes.

Según información de los CDC, desde el inicio de la pandemia se han confirmado más de 27 millones de contagiados, y han fallecido en Estados Unidos 466.400 personas.

Al respecto, el presidente Joe Biden, hizo una promesa y es que su administración logrará que 100 millones de personas reciban al menos la primera dosis de la vacuna en su primeros 100 días de Gobierno, que se cumplen el próximo 30 de abril.

#DYK? As of February 8, more than 42 million #COVID19 vaccine doses have been administered across the United States as part of the COVID-19 vaccine rollout. Follow daily trends in the number of vaccines administered: https://t.co/jgGTaseutv. pic.twitter.com/HkM8nWS27S

— CDC (@CDCgov) February 9, 2021