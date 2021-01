En la ciudad de Owasso, en Estados Unidos, una niña de 8 años fue expulsada del colegio por decirle a una compañera que estaba enamorada de ella.

Lea también: Detienen a un rabino en Estados Unidos por participar en asalto al Capitolio

El hecho se dio a conocer ya que la mamá de la menor, Delanie Shelton, dio a conocer el caso de su hija identificada como Chloe a los medios de comunicación.

Con indignación, la madre relató a la cadena Fox, que la subdirectora de la institución educativa Rejoice Christian School, luego de decir que estaba enamorada de su compañera, sentó a la pequeña y le habló de que en la Biblia esta consignado de que las mujeres solo pueden casarse y tener hijos con un hombre.

“Mi hija lloraba diciendo: ‘¿Dios todavía me ama?’, dijo la madre al mimo medio.

De la institución notificaron a la madre que la menor había sido expulsada debido que no se admitían relaciones sentimentales en el plantel, pese a que en el manual no dice que sea motivo de expulsión, así lo dijo el medio internacional.

“La subdirectora me preguntó cómo me sentía con que a las chicas les gusten las chicas y le dije que, si somos honestos, creo que está bien que a las chicas les gusten las chicas. Se veía sorprendida y consternada”, añadió Delanie Shelton a Fox.

Pese a que la cadena informativa intentó comunicarse con algún integrante de la junta directiva de la institución, la única respuesta que recibió es que se rigen por las políticas del colegio.

This week, an 8 year old girl was kicked out of her Owasso school for telling another girl she had a crush on her. https://t.co/xNSk6sCmtu

— Nicole McAfee (she/her) (@mcafee2012) January 27, 2021