Marcela Tascón es una empresaria colombiana residente en España y sufrió el susto de la vida al ser víctima de una cruel venganza por parte de otra mujer.

La joven vallecaucana relató que mora actualmente en Valencia, donde se desempeña como estilista.

Hasta allí llegó un hombre que le aplicó un ataque con ácido conocido vulgarmente como ‘el champú’, esto lo logró lanzándole a los pies un ramo de flores para lograr que ella se descuidara.

En el relato que Marcela dio para la cadena Telemundo dijo que: “Me suena el timbre, veo a un chico con una gorra roja que me mira, luego me tira un ramo en los pies, de una se abalanza contra mí, me pone el sombrero y sale corriendo”.

El relato de la joven estremeció y de paso despertó la solidaridad de cientos de colombianos que le enviaron mensajes de esperanza.