El tren de pasajeros descarriló este miércoles cerca de la localidad de Stonehaven, en el noreste de Escocia.

Servicios de emergencia trabajan en el lugar y todavía no hay información sobre posibles víctimas.

La ministra principal Nicola Sturgeon califió el incidente como “extremadamente grave”.

Emergency vehicles and an air ambulance in a field near to the railway. Smoke still billowing from the area. pic.twitter.com/LjE6ivbEEA

— Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020