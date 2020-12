Luego de que la gerente de enfermería del hospital Chi Memorial, Tiffany Dover, recibiera la vacuna del covid-19 se desmayó durante una rueda de prensa.

A Dover le habrían aplicado la vacuna del covid-19 desarrollada por Pfizer, por lo que estaba dando sus declaraciones sobre dicho procedimiento cuando se desmayó: “lo hice, sí, todo mi equipo. Estamos muy emocionados por la vacuna. Estamos en una unidad de covid. Marca un buen comienzo… Lo siento, me siento mareada, lo siento…”.

Durante la rueda de prensa le dieron los primeros auxilios. Sin embargo, fueron momentos de confusión, ya que no sabían si la vacuna le habría producido su pérdida del conocimiento. Al pasar algunos segundos, la mujer dijo que ese tipo de desmayos ya los había padecido.

Ante lo sucedido, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Chi Memorial, Jesse Tucker, informó: “es una reacción que puede ocurrir con mucha frecuencia, con cualquier vacuna o inyección”.

Al parecer, las cosas no pasaron a mayores. Pero los internautas no dejaron pasar por desapercibida el angustioso momento.

