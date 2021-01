En el servicio de urgencias del Hospital General Phu Binh, en Thay Nguyen, en Vietnam, se presentó un curioso caso médico, donde a una mujer de 34 de edad, quien asistió al centro médico por un fuerte dolor abdominal, dejó atónitos a los médicos con lo que llevaba en su interior.

Luego de practicarle una tomografía para descubrir el problema, a la mujer le encontraron una gigantesca masa en el estómago; razón por la cual debió ser conducida a cirugía de inmediato.

En el procedimiento quirúrgico, los médicos le extrajeron a la mujer un enorme cálculo que medía más de 10 cm y pesaba poco más de 400 gramos.

Para muchas personas ha resultado sorprendente el hecho de que la mujer conviviera con una masa de tales magnitudes en su interior y llevara una vida normal.

Sin embargo, una serie de estudios clínicos sobre los cálculos revelaría que no es tan extraño como parece, pues la revista especializada Turkish Journal of Urology, advirtió en una investigación en 2014, que los cálculos de más de 100 gramos de peso no son raros.

Es así como en ese entonces, los científicos contabilizaron menos de 85 casos sobre esta condición médica. Por esta razón, este podría ser considerado el cálculo con mayores proporciones que se haya extraído en la historia, sin embargo, en China, en el año 2016, los médicos extrajeron un cálculo de vejiga que pesaba 1.048 kilogramos.

