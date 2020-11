EN VÍDEO: ¡Qué impresión! Un niño de dos añitos se cayó de un piso 13 y se salvó al quedar colgado de una reja

En redes sociales ha sido difundido el video del rescate de un pequeño de tan solo 2 años de edad que milagrosamente sobrevivió tras caer desde un piso 13.

Los hechos se registraron hace pocos días atrás en la ciudad de Hefei, China, cuando el niño se encontraba solo en su casa. Pues su padre lo había dejado dormido mientras iba por unos víveres.

No hay detalles sobre cómo cayó el niño desde el piso 13, sin embargo, se sabe que se salvó gracias a que uno de los vecinos tiene una “jaula” antirobo en su balcón, desde la cual el pequeño se aferró.

El vecino rápidamente se dio cuenta de lo ocurrido y amarró al niño con una correa y lo tomó por los brazos mientras los bomberos llegaron para salvarlo.

