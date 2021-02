La princesa Latifa Al Maktoum, una de las hijas del emir de Dubái, ha denunciado en una serie de vídeos divulgados este martes por la cadena británica BBC que permanece retenida como “rehén” en una villa tras haber intentado huir del país en 2018 y teme por su vida.

“Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo bloquear. (…) Soy una rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna”, relata Al Maktoum, de 35 años, en uno de los vídeos.

“Todos los días estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación”, sostiene la princesa, que asegura que cinco policías vigilan la mansión desde el exterior, mientras que otros dos se mantienen el interior.

La hija de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái, así como vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes, grabó esos mensajes “durante varios meses” en secreto, pero las comunicaciones “se han detenido”, alerta la BBC.

Algunos de sus amigos “urgen a las Naciones Unidas a que tomen medidas”, subraya la cadena.

Latifa trató de evadirse de Dubái por primera vez cuando tenía 16 años, pero comenzó a planear su intento más serio de huida en 2011, tras mantener contacto con el empresario francés Herve Jaubert, según relata el canal público británico.

El 24 de febrero de 2018, la princesa se subió a una lancha hinchable junto a Tiina Jauhiainen, que había sido su instructora de artes marciales, y navegaron hasta aguas internacionales, donde les esperaba un yate con bandera estadounidense.

Ocho días después, frente a las costas de la India, el barco fue asaltado por “comandos” que utilizaron granadas de humo, encañonaron a ambas mujeres y devolvieron a Dubái a Latifa, de la que no se había vuelto a saber nada hasta ahora, según el relato publicado por la BBC.

"He took out the needle and he injected me"

Secret messages, sent by Dubai’s Princess Latifa Al Maktoum reveal details of how she was drugged and flown back to Dubai, after failing to escape in 2018#MissingPrincess @BBCPanoramahttps://t.co/3TyMLqAgwF pic.twitter.com/vT02n6tKBp

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2021