EN FOTOS Y VIDEO: ¡Desgarrador! Así están las calles de Beirut tras la trágica explosión

Desgarradoras son las imágenes que circulan en redes sociales, tras la trágica explosión que se registró este martes 4 de agosto en Beirut, capital de Líbano.

Por el momento las autoridades de ese país, no han entregado un balance oficial sobre las personas fallecidas, heridos o daños materiales. Sin embargo, se conoce que hay decenas de personas heridas.

CNN recogió que la Cruz Roja Libanesa pidió que todos los médicos estén disponibles y se movilicen a los centro médicos cercanos para atender a todos los heridos.

El ministro de Salud del Líbano, Dr. Hamad Hassan, ordenó a todos los hospitales de la zona que se preparen para recibir a las personas que resultaron heridas con la masiva explosión que sacudió a Beirut, según la NNA.

El medio ya citado también recogió el testimonio de uno de sus reporteros en el lugar, quien describe la situación como una “escena caótica”: «Algunas personas tenían extremidades rotas, algunas estaban llenas de vidrio», dijo Ghazi Balkiz.

“Entré, vi a unas pocas personas tiradas en el piso, doctores tratando de ponerles intravenosas. Un par de personas se desmayaron”, agregó.

Hasta el momento solo se conoce la versión inicial de un presunto accidente, tras iniciarse un incendio en una bodega de explosivos. El gobierno Libanes no ha entregado su versión de lo ocurrido.

