Raphael Warnock, es el pastor principal de una iglesia en Atlanta y la madrugada del miércoles 6 de enero, se convirtió en el el primer Senador afro de Georgia.

El Pastor, ahora hará parte del control del Senado de Estados Unidos, y se ha sobresalido entre los electos por hacer historia, pues no solo es el primer afro en representar un estado del sur en la Cámara Alta, sino también que se convierte en el primer Demócrata de Georgia elegido para el Senado en 20 años.

El ahora Senador de 35 años de edad, confiesa que es admirador de Martin Luther King en referencia a la defensa de los derechos civiles, por lo que tras conocer su victoria manifestó, “debemos recordar las palabras del Dr. King: “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso “. Que cada uno de nosotros trate de ser una luz para ver a nuestro país salir de este momento oscuro”.

Joy comes in the morning. Thank you, Georgia. pic.twitter.com/Dw8wPWAMeI

— Senator-Elect Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) January 6, 2021