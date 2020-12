El presidente panameño, Laurentino Cortizo, reprendió a los panameños tras formar ‘indisciplina’ para ir a comprar los tenis que lanzó el cantante paisa J Balvin.

Cortico se mostró algo molestó con la falta de disciplina de los ciudadanos del Istmo. “A mí me encanta la música, me gustan las canciones de J. Balvin, pero no puede ser que unas zapatillas valgan más que nuestra vida y la de nuestras familias”.

El Mandatario se quejó de dicho comportamiento tras las concentraciones masivas, la cuales están prohibidas ante el aumento de los contagios de covid en ese país, por lo que establecieron un nuevo un toque de queda nocturno a partir de esta semana.

Ante lo sucedido, el mandatario le recalcó a los panameños: “hay que usar la cabeza, porque nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar”.