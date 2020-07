El excanciller y senador uruguayo Ernesto Talvi anuncia su retiro definitivo de la política

El excanciller y actual senador uruguayo Ernesto Talvi anunció este domingo su retiro definitivo de la política, algo que calificó como “una decisión de vida”, aunque afirmó que se mantendrá al servicio de su sector, Ciudadanos, dentro del Partido Colorado (PC, centroderecha).

“Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo”, anunció el exministro de Exteriores mediante una carta.

Talvi, de 63 años, insistió que continuará “liderando” desde las ideas, el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público.

En su misiva, el economista valoró la “formidable experiencia” de haber conocido “el funcionamiento” de la política y del Gobierno “desde adentro” y reconoció haber subestimado su capacidad de adaptación del quehacer académico al quehacer político.

“No es lo mío (…) Fue una decisión difícil. Fueron más de dos años e innumerables horas de muchísima gente dedicada a levantar desde cero un nuevo proyecto político, dedicadas a intentar revitalizar a nuestro Partido Colorado”, continuó.

Sin embargo, el excanciller remarcó que el esfuerzo “no fue en vano” ya que, en su opinión, contribuyó a una “sana alternancia” en el poder y así a “fortalecer la democracia” y los valores republicanos.

“Vuelvo al llano. Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa”, afirmó.

Talvi finalizó su carta con un agradecimiento a su sector político y una disculpa a aquellos que se sientan “defraudados” por esta decisión.

El economista Ernesto Talvi fue candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019 y, tras caer en primera vuelta, participó activamente de la “coalición multicolor” que apoyó en el balotaje al hoy mandatario, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha).

Tras la victoria en noviembre frente al candidato oficialista, Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, izquierda), Lacalle Pou designó a Talvi como su canciller, cargo que ocupó desde el 1 de marzo hasta el pasado 1 de julio, cuando renunció en plena cumbre del Mercosur, en la que Uruguay asumió la presidencia “pro tempore”.

Su gestión de los vuelos de repatriación de ciudadanos uruguayos y de los corredores humanitarios para que extranjeros varados en el país suramericano durante la pandemia del COVID-19 regresaran a casa hizo que fuera uno de los ministros mejor valorados del gabinete.

EFE