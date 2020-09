El español Valdeolmillos dice que Astros es candidato fuerte en Liga mexicana

El entrenador español Sergio Valdeolmillos, definió este miércoles a los Astros de Jalisco como un equipo muy competitivo formado con jugadores de México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos para disputar la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) que comienza el 10 de septiembre.

“Intenté construir un proyecto competitivo. No te diría en este momento si sería más ganador o no (que la temporada pasada), pero sí más competitivo, que estará luchando por puestos altos. Tenemos una base sólida de mexicanos complementado por talento venezolano y puertorriqueño”, expresó el exseleccionador de México.

Los Astros encararán el nuevo torneo con ocho jugadores mexicanos, así como los puertorriqueños Ángel Vasallo y Ramón Clemente, el venezolano Heisser Guillent y el estadounidense Jarid Famous.

“Para la construcción del equipo no sólo me centré en la liga mexicana,/arh sino en la venezolana, argentina, en la española. Pude ver jugadores argentinos, dominicanos. Tengo un gran conocimiento de los jugadores latinoamericanos”, destacó.

Dijo estar satisfecho por el trabajo de los directivos para reforzar la plantilla con meses de anticipación.

“La dirección de Astros hizo un buen trabajo de contratación. Desde febrero se pusieron en contacto conmigo para construir poco a poco, con tranquilidad”. añadió.

El español que condujo a la selección de México a un Mundial después de 40 años de ausencia, fue contratado por los Astros para dirigir la segunda temporada de la historia de la franquicia.

“En el deporte profesional hay que dar resultados, el club quiere que me quede, yo no tengo problema en quedarme. Sin embargo es mejor hacer la reflexión cuando termine la temporada y no tener contratos a largo plazo. Para que haya unión y el camino vaya bien, lo importante es ceñirse en el presente” agregó.

Valdemolmillos elogió el progreso de la LNBP desde que llegó al país.

“La Liga ha evolucionado y mejorado su calidad. Antes pelean por el título pocos equipos y ahora hay un mayor nivel de competencia. Lo importante en estos momentos es que haya una estabilidad de equipos en la Liga, no ver un año unos equipos y al siguiente otros, eso servirá también para la estabilidad competitiva”, concluyó.

EFE