El chamán que aviva el conflicto mapuche está decidido a morir por su pueblo

El machi (chamán) Celestino Córdova, encarcelado por homicidio, dijo estar dispuesto a morir por su pueblo, cuando se cumplen 100 días desde que inició una huelga de hambre para poder participar de un ritual con su comunidad, demanda que avivó en el sur de Chile el llamado “conflicto mapuche” con incendios, disparos y ocupaciones.

“Para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas”, dijo Córdova en un audio que circula por redes sociales y que los medios locales atribuyen a él tomando como fuente corroboradora a sus portavoces.

Córdova aludió a su condición de machi, que según sus palabras le otorga un “mandato sobrenatural en el mundo espiritual”, para expresar que es su “deber” realizar este “sacrificio definitivo”.

“Para que mi muerte sea más rápido me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado”, agregó Córdova.

El chamán se encuentra en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, cerca de la ciudad de Temuco, en la sureña región de La Araucanía, donde fue trasladado desde prisión para velar por su estado de salud.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo este martes a la prensa que la “principal preocupación” del Gobierno “es salvar la vida y conversar con quien sea posible para que esa huelga de hambre sea depuesta”.

UN LÍDER ESPIRITUAL

Córdova fue condenado en 2014 a 18 años de cárcel por el asesinato en 2013 del matrimonio de agricultores Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69 años), tras atacar con disparos y bombas incendiarias su casa, situada no lejos de la comunidad a la que pertenece el chamán.

Desde entonces, el machi ha llevado a cabo periódicas huelgas de hambre en demanda de un permiso para ir a renovar su “rewe” o energía espiritual, un rito que anualmente deben cumplir las autoridades religiosas mapuches.

Según la cosmología mapuche, el “rewe” es el punto de conexión entre el mundo material y el mundo inmaterial, en el que están los muertos. Desde ahí, el machi, que puede ser hombre o mujer, toma contacto con los espíritus.

“El Estado chileno, a través de su institución policial, me despojó de mi ‘rewe’, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes, que les brindada sabiduría, les daba vida y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche”, expresó el machi en su audio.

En esta ocasión, la defensa de Córdova solicitó que el reo pueda salir de la cárcel por seis meses o hasta que dure la pandemia y cumpla su condena en arresto domiciliario en el área rural en el que habita.

La demanda se ampara en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que desde 2009 ha sido parte de la legislación chilena.

“Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (a los miembros de pueblos originarios)”, sostiene el Convenio 169 de la OIT, según lo recoge la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

LA INFLUENCIA DEL MACHI EN EL CONFLICTO MAPUCHE

El caso de Córdova es el más mediático de entre los mapuches privados de la libertad y el ascendiente que la figura de un machi tiene en su pueblo acentúa la solidaridad con su reclamo y al menos otros 26 comuneros que se encuentran recluidos en distintas cárceles entraron también en huelga de hambre.

Además, los activistas mapuches apoyan la causa y vienen protagonizando en las últimas semanas diversos hechos de violencia, desde la quema de maquinaria agrícola, al incendio y ataque con disparos de casas en fincas rurales, el corte de carreteras o la ocupación de varios edificios oficiales en los municipios, que fueron vandalizados y algunos incendiados antes de ser desalojados por la policía.

En paralelo, algunos grupos de civiles han elevado proclamas racistas contra el pueblo mapuche, llegando a agredirles.

Son hechos que han recrudecido el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta desde hace décadas a comunidades mapuches con el Estado chileno y con empresas agrícolas y forestales establecidas en las tierras que este pueblo originario considera ancestrales.

En los últimos años, el conflicto ha derivado en estallidos de violencia en los que han muerto algunos comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.

“Sólo espero que al Estado de Chile le sigan exigiendo, de todas las formas, devolver nuestro territorio ancestral mapuche”, dijo Córdova, que concluyó su audio pidiendo que no se le realice autopsia después de su muerte.

