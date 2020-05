El alcalde que está convencido que en noviembre del año pasado le dio coronavirus

Una insólita confesión realizó el alcalde de Belleville en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, Michael Melham, pues aseguró que en noviembre padeció de coronavirus, aunque el virus comenzó a llamar la atención apenas en diciembre.

“Voy cada año a un chequeo. Fui a la cita y le dije a mi médico: ‘Hay alguna opción de que pueda chequear mi sangre para ver si tengo el anticuerpo para coronavirus?’ y él me preguntó el porqué. Yo le dije: ‘¿Se acuerda que estuve aquí en noviembre porque estaba muy enfermo? Algo estuvo mal, eso no era gripa. Estoy seguro de que no eran mis alergias ni la sinusitis’”, sostuvo.

Lo más curioso del tema es que, luego de realizarse los exámenes, el médico le dijo que él tenía los anticuerpos, por lo que dejó la puerta abierta a que realmente sí estuvo contagiado.

Por todo esto aseguró que aunque los tiempos no tengan mucha coherencia, él padeció la enfermedad, justo cuando pocos la conocían.