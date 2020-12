“Juro por la Matria y mi honor”: Egresada universitaria cambia su juramento como sinónimo de lucha

Una egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, es centro de polémica debido al juramento que hizo y que tiene a las autoridades definiendo si lo avalan o no para quien lo desee usar de esa forma.

Se trata de Ana Gabriela Blanco, egresada de la Facultad de Artes y Diseños, quién al momento del juramento, decidió tachar en el documento la palabra “Patria” y la cambió por “Matria”, como una forma de reivindicación con las mujeres de la historia.

En entrevista con La Nación, la joven se mostró sorprendida y al mismo tiempo orgullosa por las consecuencias que está teniendo el haber jurado “por la Matria y mi honor”.

“Me siento muy bien, muy tranquila porque las cosas están cayendo por su propio peso. No esperaba que tuviera tanto alcance. Me entero ahora que es una petición que muchas alumnas vienen haciendo desde hace tiempo, hasta con abogados de por medio, pero no les hacían lugar. Es una puerta que se abre para todas las personas que al momento de jurar su título no se sienten identificades con los juramentos preestablecidos”, expresó Gabriela

De esta forma, la profesional cree que está abriendo un camino para todos aquello que puedan sentirse identificados con esta postura. “A las mujeres se las oprimió toda la historia; fue escrita por hombres. Siempre ha sido resaltada desde un rol masculino. Por eso, la visibilización de minorías oprimidas; recalcar lo que esa palabra conlleva”, resaltó la diseñadora.

Por su parte, desde la Universidad indicaron al mismo medio, que en los próximos días el Concejo Superior, analizará a fondo el caso para determinar una posible “universalización” del término.