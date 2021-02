Un joven británico de 19 años estuvo 10 meses en coma sin saber lo que estaba pasando en el mundo tras la pandemia de covid-19. A pesar de haber contraído el virus hasta en dos ocasiones durante su estancia en el hospital.

Joseph Flavill se ha convertido en noticia en las últimas horas después de despertarse tras pasar 10 meses en coma, el joven fue atropellado el pasado 1 de marzo por un coche mientras caminaba cerca de su casa en Tutbury. El chicho que estuvo internado en dos clínicas, tuvo el accidente tres semanas antes de que Boris Johnson decretara el confinamiento en Gran Bretaña.

Flavill fue atropellado por un carro mientras caminaba y, producto del golpe, sufrió una lesión cerebral traumática, por lo que tuvo que ser ingresado a un centro de rehabilitación neurológica, donde ha estado hasta la fecha.

Lea también: VIDEO. Joven de 22 años pensó que tenía guayabo pero era covid, contó su historia desde la UCI

La familia de Joseph Flavill, estuvo hablando con la presa internacional, aseguró que el joven muestra un “progreso fantástico” y está tratando se salir de la etapa 2 del coma a un estado de conciencia mínima.

En entrevista con el diario británico The Guardian, Sally Flavill Smith, tía del jóven, le dijo que “él no sabe nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero simplemente no sabemos qué sabe”.