¡Desgarrador! Futbolista confesó que asesinó a su hijo que tenía coronavirus

Un desgarrador crimen confesó el futbolista turco Cevher Toktaş, mediocampista del Bursa Yıldırımspor, quien aseguró que asesinó a su hijo de tan solo cinco años, y quien estaba padeciendo del coronavirus.

Según lo indicó un medio local, el mismo futbolista le confesó el crimen a las autoridades, indicando que lo asesinó ahogándolo con una almohada durante cerca de 15 minutos, aprovechando que se encontraba solo con él.

Tras el acto, llamó al personal médico, quienes trasladaron al menor a cuidados intensivos, pero horas después falleció.

“Presioné la almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos, presioné sin levantarla. Mi hijo luchó todo el tiempo. Después dejó de moverse, levanté la almohada y grité a los médicos que me ayudaran a quitar cualquier sospecha sobre mí”, le dijo a las autoridades Toktaş.

Lo más lamentable del hecho es que el homicida confesó que no le tenía aprecio al menor: “Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”.

Por este crimen, el deportista afronta una pena de cadena perpetua.