FOTOS: Organizaciones rescataron al delfín atrapado en el puerto de Ámsterdam

Het is gelukt!

De dolfijn is de sluis van IJmuiden doorgezwommen en begeleidt richting zee. Tussen de pieren in de havenmonding bleef de dolfijn nog wat rondhangen bij boeien. Maar vanaf dat punt is de toegang naar zee vrij voor het dier. pic.twitter.com/nb8DiWxGE7

— SOSDolfijn (@SOSDolfijn) May 3, 2020