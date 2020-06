EE.UU. decomisa cocaína en operaciones conjuntas con Colombia y Honduras

La Guardia Costera de Estados Unidos decomisa cocaína durante dos operaciones conjuntas con las autoridades de Colombia y Honduras en aguas del mar Caribe por un valor estimado de 118,3 millones de dólares, informó este jueves esa institución.

La droga, más de 3 toneladas, fue puesta esta semana a disposición de las autoridades en Florida, tras ser descargada en el Puerto Everglades, en el sur del estado.

Se trata de “6.800 libras de cocaína decomisadas en dos operaciones en menos de 24 horas” en el Caribe occidental, subrayó la Guardia Costera en un comunicado.

Precisó que el buque Vigilante participó en una operación conjunta multinacional de narcóticos de cuatro días con las Fuerzas Armadas de Honduras y luego trabajó con la Armada colombiana en las interceptaciones de tres presuntos buques de contrabando de drogas alrededor de la cuenca colombiana.

El barco fue apoyado vía aérea de un escuadrón táctico de helicópteros de la Guardia Costera entrenado para inhabilitar el tráfico de drogas.

La operación en que se decomisa cocaína, señaló la Guardia Costera, hace parte de un nuevo esfuerzo contra el narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental lanzado desde el pasado abril y apoyado por el Comando Sur (Southcom), responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.

La Guardia Costera señaló que la lucha contra los carteles de la droga en el mar Caribe “requiere la unidad de esfuerzo en todas las fases, desde la detección, el control y las interceptaciones, hasta el enjuiciamiento penal por parte de los socios internacionales”.

