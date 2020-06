Ya salió el cartel de la DEA con el que son buscados bajo premisa de recompensa los criminales colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich.

Se conoció este jueves que la recompensa por cada uno de ellos es de 10 millones de dólares.

El motivo principal de la búsqueda es explicado por la oficina antidrogas así: “Millones en recompensa por información que conduzca a la captura de dos líderes de las FARC que presuntamente participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con funcionarios venezolanos de alto rango”.

Millions in rewards for info leading to the capture of two FARC leaders who allegedly participated in corrupt & violent narco-terrorism conspiracy w/ high-ranking Venezuelan officials. @StateDept @DEAMIAMIDiv

