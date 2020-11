¿Usted se arrodillaría?, críticas a los reyes de Tailandia por el trato a su personal de servicio

En blanco de críticas, así terminó un desfile en Tailandia luego de que una foto se hiciera viral a nivel mundial, en la que se ve reflejada la dura situación que viven las personas que se dedican al servicio del rey Roma X y su esposa, la reina Suthida.

El artífice de esta imagen fue el fotógrafo y periodista Andrew MacGregor Marshall, quien se ha destacado por ser un crítico de la realeza de Tailandia, y así lo expuso públicamente. En la fotografía, aparecen los reyes, en un evento, inmediatamente detrás de ellos continúan sus escoltas y servidumbres quienes los acompañan todo el tiempo. En una de las mujeres se logra evidenciar como sus rodillas están negras y maltratadas, debido que estuvo arrodillada por mucho tiempo ante sus soberanos.

Por otro lado, aunque la cultura tailandesa permite estos actos, los cuales significan admiración y respeto hacia los reyes, quienes son considerados semidioses, esta imagen generó rechazo a través de las redes sociales donde los usuarios manifiestan que “requiere que pases gran parte del tiempo de rodillas”, y así lo describió también el periodista en la publicación.

When your job requires you to spend most of the time on your knees… pic.twitter.com/tvhJH6NIIb

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020