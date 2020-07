Costa Rica afirma que Chinchilla es la candidata idónea para presidir el BID

El Gobierno de Costa Rica expresó oficialmente este viernes su apoyo a la expresidenta del país Laura Chinchilla, como la candidata idónea a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y enfatizó en la necesidad de que esa entidad sea fortalecida.



“La expresidenta Chinchilla posee todas las credenciales para postularse a dicho cargo sobre todo en estos tiempos donde la pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba las economías de los países de la región. Sus atributos para gestionar procesos complejos, y para construir acuerdos y movilizar recursos, así como su sólido conocimiento sobre los desafíos del desarrollo en la región de América Latina y el Caribe, la hacen la persona idónea para el puesto”, indicó el Gobierno costarricense en un comunicado.



El Gobierno costarricense expresó que la expresidenta (2010-2014) cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y en el ámbito internacional y que es la persona correcta para dirigir el BID en tiempos de crisis en que la entidad “ahora más que nunca demanda un liderazgo experimentado y capaz de unir voluntades”.



El pasado 22 de junio Chinchilla anunció por su cuenta que aspirará al cargo y que contaba con el apoyo del Gobierno costarricense.



El comunicado oficial de este viernes explica que desde febrero pasado el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, instruyó a la Cancillería a promover la candidatura de la exmandataria, como una contribución del país a la solidez del banco.



“Es imperativo contribuir a no polarizar ideológicamente esta elección, la magnitud del reto no admite divisiones. Costa Rica promoverá un sano debate en torno al futuro liderazgo que debe de tener la banca de desarrollo regional. Para nuestro país la principal preocupación es propiciar el fortalecimiento del BID que se traduzca en acciones de impacto a las poblaciones más vulnerables”, expone el comunicado.



Según lo establecido por el calendario del BID, el período para inscribir candidaturas se abre a finales de este mes de julio y la elección se llevará a cabo en septiembre durante la reunión de gobernadores.



El otro que ha anunciado su aspiración al cargo es Mauricio Claver-Carone, asesor para las Américas del presidente estadounidense, Donald Trump.



Esto ha abierto una polémica debido a que desde la fundación del BID en 1959, nunca antes Estados Unidos había presentado a un candidato estadounidense como parte de una “regla no escrita” que indica que la entidad será presidida por latinoamericanos.



Chinchilla, la única mujer hasta ahora que ha gobernado Costa Rica (2010-2014), ha dicho que su propuesta para la entidad se dirige a fortalecer su rol estratégico de apoyo a los países para luchar contra el cambio climático y el crimen organizado, para abordar el fenómeno de la migración y propiciar el desarrollo.



Otro punto fundamental de una eventual gestión será el apoyo a los países para superar la crisis que está causando la pandemia de COVID-19.



Chinchilla nació el 28 de marzo de 1959 en San José, es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y con un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).



Antes de ser presidenta, Chinchilla fue diputada (2002-2006), ministra de Seguridad (1996-1998), así como ministra de Justicia y vicepresidenta (2006-2008).



El año pasado Chinchilla se convirtió en la primera mujer costarricense en ser designada como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y tras el anuncio de su nombramiento manifestó que promoverá los valores del movimiento olímpico y luchará contra toda forma de discriminación.

