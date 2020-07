Corte Suprema de EE.UU. ordena que Trump entregue su declaración de impuestos a un fiscal

Este jueves, la Corte Suprema de EE.UU. ordenó que Donald Trump entregue su declaración de impuestos a un fiscal.

El máximo tribunal de Justicia de los Estados Unidos falló en contra del presidente y lo condenó a entregar la información sobre sus impuestos a un fiscal de Nueva York.

En una segunda decisión, ordenó que un pedido similar realizado por dos comisiones del Congreso regrese a instancias inferiores.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020