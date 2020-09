No solo son cuestiones del Tercer Mundo, pues en España una joven enfermera está abiertamente pidiendo limosna para poder termina su tesis doctoral.

Andrea Gila sacó un cartel y se sentó a pedir a los que pasaban cualquier ayuda económica para no tener que abandonar su anhelado doctorado.

La investigación de Gila tiene que ver con neonatos y la lactancia materna, pero se ha quedado corta en lo que requiere económicamente para seguir: “He solicitado becas. He pedido ayudas al Ministerio. He esperado que mi grupo de investigación recibiera una inyección de dinero. Y nada. Al final he tenido que pedir dinero a mis amigos y familiares para tirar adelante el proyecto. Y ni así conseguí suficientes fondos”, explica la joven.

“Sentí que estaba pidiendo limosna para acabar mi doctorado. Así que un día lo escribí en un cartel, me senté en el suelo y tomé una fotografía. No solo por mí. Sino para denunciar públicamente la precariedad de la ciencia en España”, relata a la vez que espera alguna ayuda de la parte estatal.

Finalmente Gila remarcó: “Los científicos no pedimos dinero para nosotros, sino para investigar en algún ámbito que beneficie a la sociedad.”