Una colombiana varada en España a cuasa de la atual contigencia por el Covid- 19, denunció que fue acosada sexualmente por parte del diplomático Francisco Vélez en Islas Canarias, España.

La denuncia de la colombiana

La mujer narró para Caracol Radio, que debido al cierre de aeropuertos no ha podido regresar al país, aunque ya recibió las ayudas financieras para hacerlo.

Narró que al inicio de la crisis no tenía comida, por lo que se comunicó con el Consulado en Islas Canarias para pedir ayuda: “Es lo primero que uno piensa: buscar ayuda, refugio, al verse en un estado en que no tiene medios para hacerlo”, narró para el medio ya citado.

Cuando logró contactar al diplomático: “Él me dice que en ese momento el consulado está trabajando con las uñas y me empieza a dar unos números de teléfono para que yo me comunique y busque ayuda, porque él no tiene los medos”, agregó la colombiana.

“Me comunico de nuevo con él y le digo que hay una entidad que me va a prestar ayuda, pero que tengo que esperar. Me veo en una situación bastante precaria y le pido que por favor me colabore. Él me dice que si yo me puedo acercar al consulado, pero yo aquí no conozco nada. En ese momento estaba prácticamente nula de a dónde dirigirme”.

La mujer aseguró que “él” le pidió una foto para “saber quién era ella” y luego de eso se ofreció a ir a su casa: “Cuando él ya ve quién soy yo, me dice que se va a reunir conmigo, y va y me hace un mercado de 30 euros, el cual paga con la tarjeta de él. Me dice que porque el consulado en ese momento no le está prestando la ayuda para él poderme dar el beneficio”.

“Cuando llegamos a donde yo me estoy refugiando, donde me estoy quedando, al bajar los paquetes, me dice: ‘No, ¿pero le digo algo?: yo jamás pensé que usted estuviera tan buena. Usted tiene unas tetas muy grandes, unas tetas muy buenas. Un culo grandisimo’. Yo me quedo estupefacta y me digo: ‘Dios, si este es el señor que está dando ayuda por medio de un consulado, ¿que me espera? ¿Qué puedo yo esperar aquí? ¿Acceder a lo que él pretende para yo poder salir de nuevo a mi país?”, añadió.

La colombiana también aseguró que el diplomático le dijo: “Si usted se deja ayudar, y hace bien las cosas, le puedo colaborar”.

