Colombiana en Nepal pidió ayuda al Gobierno para regresar al país en un vuelo humanitario con otros compatriotas

Laura Sofía Chacón, una caleña de 34 años, se fue a estudiar inglés a la India el pasado diciembre en compañía de su pareja, sin contar que la pandemia del coronavirus le cambiaría todos sus planes, ahora estando en Nepal por varias circunstancias solicitó la ayuda del Gobierno para regresar al país en un vuelo humanitario junto a otros compatriotas.

Laura compartió su historia en una entrevista para BluRadio, donde relató que al menos 100 connacionales se encuentran viviendo una difícil situación en la India.

Explicó que se encontraba haciendo un viaje a Nepal para poder regresar en al menos 15 días a India y renovar su visa, sin embargo en medio de esto la OMS declaró la pandemia y los dos países cerraron sus fronteras, quedando atrapada.

En ese momento se pusieron en contacto con el cónsul de Colombia, donde los vincularon a una base de datos mientras les tocó renovar su visa para poder estar más tiempo en Nepal.

Finalmente indicó que les llegó un correo donde explicaba que el Gobierno “nos cataloga por urgencia, situación o condición de vulnerabilidad, diciendo que ya hay una gestión con una aerolínea de Indonesia para hacer la repatriación, este no es un vuelo humanitario sino de repatriación. Es un chárter, no es comercial, pero tampoco humanitario”.



Según explicó Laura, este no es humanitario porque la embajada les dio a conocer que tendrían que pagar 2.700 dólares, alrededor de 10 millones de pesos colombianos, por persona para tener un puesto en el vuelo.

“Nos quedamos asombrados porque el precio del vuelo es muy alto, aunque las embajadas mencionan que fue lo mejor que pudieron gestionar en cuanto a precios, pero muchas personas dijeron que no podían acceder a ese vuelo y otras tantas con sus familias están tratando de conseguir el dinero”, comentó Laura en la entrevista.

Con esta información los más de 130 colombianos atrapados en la India comenzaron varias campañas para lograr reunir el dinero con sus familiares y a través de donaciones, pese a esto para algunas personas se hace imposible conseguirlo.

El vuelo gestionado sale desde Melbourne, Australia, el próximo 13 de mayo, y pasará por India para recoger a los colombianos que logren recolectar el dinero.

