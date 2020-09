Cavani, Suárez y Forlán, los ilustres desempleados del fútbol uruguayo

A la extraña situación generada por el desempleo de los delanteros uruguayos Edinson Cavani y Luis Suárez, el primero sin equipo desde el 30 de junio y el segundo a la espera de solucionar su salida del Barcelona, se unió en las últimas horas el cese de Diego Forlán como técnico del Peñarol.

Integrantes todos de la selección uruguaya que en el Mundial de Sudáfrica 2010 sorprendió a propios y extraños con su cuarto lugar y que, un año después, se proclamó campeona de América en Argentina, los tres atraviesan un momento extraño en sus carreras, si bien los dos primeros aún como futbolistas y el tercero como entrenador.

Tres de los nombres más ilustres del fútbol uruguayo, con innumerables títulos y reconocimientos en sus historiales deportivos tanto en clubes como en la Celeste, se encuentran a esta hora sin trabajo. Forlán ha sido el último en sumarse a esta nómina, tras ser destituido como entrenador del Peñarol por los malos resultados cosechados desde su llegada en diciembre de 2019.

La entidad montevideana, uno de los dos clubes grandes del balompié del país suramericano, ganador de innumerables torneos locales, amén de 5 Copas Libertadores y 3 Intercontinentales, ocupa un discreto séptimo lugar en el Torneo Apertura local, con 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, que lo tienen con 12 puntos, a siete del líder, Montevideo Wanderers.

Precisamente el equipo “bohemio” fue el que apuntilló a Forlán. Después del más que discreto empate (2-2) que el Peñarol cosechó hace unos días ante el modesto Rentistas, recién ascendido a Primera y sorprendente líder durante varias jornadas, la directiva aurinegra estalló este domingo tras la derrota (0-2) en el Campeón del Siglo ante Wanderers.

Ocho meses duró el idilio. El 20 de diciembre de 2019 Diego Forlán era presentado a bombo y platillo como nuevo entrenador del Peñarol para tratar de generar una mayor ilusión en la afición.

Pese a que el exfutbolista de los españoles Atlético de Madrid y Villarreal, el inglés Manchester United o el argentino Independiente apenas defendió la camiseta aurinegra en una temporada (2015-2016), ‘Cachavacha’ jamás ocultó su amor por este club en el que su padre, Pablo Forlán, triunfó en los años 60.

En la Copa Libertadores, a la que el Peñarol volverá en apenas dos semanas, tras el parón obligado por la pandemia de la COVID-19, Forlán había sumado desde el banquillo un triunfo por 1-0 sobre el Jorge Wilstermann boliviano y una derrota por 1-0 en su visita al Athletico Paranaense brasileño.

Este era el debut de Forlán como entrenador.

Retirado de los terrenos de juego desde el 6 de agosto de 2019, el 28 de diciembre celebró una despedida soñada, en el Estadio Centenario de Montevideo y rodeado de amigos como Luis Suárez, Sebastián Abreu o Juan Román Riquelme, y apenas horas antes el exfutbolista confesaba a Efe que era una “responsabilidad grande” dirigir al Peñarol pero que a él le encantaba asumir “desafíos”.

“Esto no deja de ser uno de los desafíos más importantes que voy a tener, como lo fue venir a Peñarol (como jugador), y ahora como entrenador y líder de un equipo. Sin lugar a dudas, no va a ser fácil”, explicaba en aquel momento Forlán, quien resumía todo en una frase: “Se me da la oportunidad grande de dirigir a un histórico como Peñarol y ¿qué más lindo que tener ese desafío por delante?”.

Dos compañeros suyos en la selección uruguaya, Edinson Cavani y Luis Suárez, se encuentran sin equipo después de que el primero renunciara a continuar en el París Saint Germain tras siete temporadas y el segundo haya sabido, por boca del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que no cuenta con él.

No obstante, ‘el Pistolero’ está ejercitándose aún con la plantilla blaugrana hasta que el club le compense por el tiempo restante de su contrato, válido hasta 2021.

A sus 33 años y siendo dos de los jugadores más cotizados del mercado mundial, siguen sin conocer su destino inmediato. Equipos de Italia, Francia, España, Argentina o Portugal han salido a la palestra como interesados e, incluso, el presidente del Nacional uruguayo, José Decurnex, “soñó” en voz alta para Efe y abrió las puertas del club tricolor para ambos.

Lo cierto es que, apenas un par de meses después de que todo el país recordase la hazaña cumplida por la Celeste hace una década en Sudáfrica, tres de sus referentes, Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Forlán, hoy son los ilustres desempleados del fútbol uruguayo.

EFE