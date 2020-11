Biden hace una ‘vaca’ para financiar la transición al gobierno, ya que Trump no quiere

Joe Biden fue elegido como presidente de Estados Unidos, pero aún no ha sido nombrado como el ganador debido a que Donald Trump no reconoce la derrota y en cambio asegura que hubo fraude, por lo que de momento no se ha logrado realizar el popular ’empalme’.

Por tal motivo, Biden solicitó a sus seguidores a través de redes sociales que necesitan hacer una ‘vaca’, para financiar la transición que se debe realizar, para que él asuma la presidencia el próximo año.

En su cuenta de Twitter, Biden indicó: “Este es el trato: debido a que el presidente Trump se niega a ceder y está retrasando la transición, tenemos que financiarlo nosotros mismos y necesitamos su ayuda. Si puede, contribuya para ayudar a financiar la transición Biden-Harris”.

Here's the deal: Because President Trump refuses to concede and is delaying the transition, we have to fund it ourselves and need your help.

If you're able, chip in to help fund the Biden-Harris transition. https://t.co/apJMrdpoSS

— Joe Biden (@JoeBiden) November 20, 2020