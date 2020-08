Aumentan los contagios y las muertes por COVID-19 en el Caribe, con Bahamas a la cabeza

Los contagios y muertes por COVID-19 no dan tregua a la región caribeña, en donde los pequeños territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom) ya se acercan a los 300 fallecidos por la enfermedad, un escenario en el que Bahamas se sitúa a la cabeza.

El Ministerio de Salud de las Bahamas informó este viernes que se registraron 97 casos confirmados adicionales durante las últimas 24 horas, lo que elevó la cuenta a 2.020, a lo que hay que sumar 50 muertes desde el comienzo de la pandemia.

La agencia gubernamental señaló que Nueva Providencia sigue encabezando la lista de islas con más casos en el archipiélago, con 1.218, seguida de Gran Bahamas con 543.

Surinam informó el viernes que el número de muertos por el virus es de 66 después de que cuatro personas fallecieran en las últimas 24 horas, lo que convirtió a agosto en el mes “más mortífero” de la pandemia en el país.

Las autoridades dijeron que 32 personas ya murieron por COVID-19 este mes y que el número de casos positivos también subió a 3.793.

“Hay 133 personas en los hospitales y 23 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En aislamiento hay 702 personas que dan positivo y en cuarentena 105 personas que no dan positivo”, agregaron las autoridades.

Una duodécima persona murió por COVID-19 en Belice, según los datos publicados por la Oficina de Servicios de Salud.

También hay 58 nuevas personas infectadas en las últimas 24 horas.

El país registra ahora 818 casos positivos desde que se identificó el primero en marzo.

En Guyana, el número de muertes por coronavirus aumentó a 32 tras el último fallecimiento, a lo que hay que sumar 47 nuevos casos.

Los 47 casos nuevos que se publicaron hoy han llevado el número total de nuevos contagios en los últimos cinco días a 215 tras completarse un total de 750 pruebas.

El Ministerio de Salud informó de que han aumentado las pruebas en todo el país y que los casos activos actualmente son 482, con 380 de esas personas en aislamiento domiciliario, mientras que los contagiados desde el inicio de la pandemia son 1.140.

En Trinidad y Tobago, 47 casos positivos de muestras tomadas durante el período del 19 al 26 de agosto han elevado el total a 1.476 casos, a lo que se suman 15 fallecimientos.

El Ministerio de Salud dijo que hay 867 casos activos.

Jamaica registró 66 casos nuevos adicionales en las últimas 24 horas y el ministro de Salud, Christopher Tufton, indicó que la decisión tomada por el Reino Unido de aconsejar a sus ciudadanos que eviten viajes no esenciales a Jamaica es una que la isla no tiene más remedio que aceptar.

“Tenemos que respetar los derechos de todos los países de hacer lo que sea mejor para los intereses de su población. Así que uno tiene que aceptar si a su juicio esa es su posición más razonada o la posición que han justificado “, dijo Tufton.

Además, el secretario general del opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP) de Jamaica, Julian Robinson, comunicó que dio positivo por COVID-19, a sólo días de la celebración de elecciones generales en el país caribeño, el próximo 3 de septiembre.

“Después de experimentar brevemente algunos signos de cansancio, por precaución hice una prueba de COVID-19. Las autoridades me informaron por primera vez que mis resultados eran negativos. Más tarde, el Ministerio de Salud me indicó que la información que me habían proporcionado anteriormente era incorrecta. En esas circunstancias decidí hacer otra prueba y los resultados han salido positivos”, aclaró Robinson.

En Jamaica, los 66 casos nuevos empujan el número total a 1.870. De esa cifra, 846 ya se han recuperado.

El Reino Unido emitió una advertencia a sus ciudadanos para evitar todos los viajes no esenciales a Jamaica, indicando que se basó en la evaluación actual de los riesgos de COVID-19 en el país.

EFE