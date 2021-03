El 90 % de venezolanos y colombianos que pide asilo en UE lo hace en España

El 90 % de los 30.300 venezolanos y 29.100 colombianos que solicitaron por primera vez asilo en la Unión Europea (UE) en 2020 lo hizo en España, según datos publicados este miércoles por la oficina de estadística europea Eurostat.

Los venezolanos fueron los terceros en la lista de nacionalidades que más pidieron asilo en la UE, el 7 % del total, porcentaje similar al de 2019.

Por delante se situaron los sirios (15 % del total) y los afganos (11 %).

Después de los venezolanos se situaron los colombianos (29.100 solicitantes, el 7 % de todos los demandantes).

El año pasado se presentaron un 34 % menos de primeras peticiones que en 2019 (416.600 frente a 631.300).

Las cifras son muy inferiores a las de los años 2015 y 2016, cuando se produjo la crisis migratoria y las llegadas de flujos de migrantes y solicitantes de asilo, muchos huyendo de la guerra en Siria.

El año pasado unas 63.500 personas de Siria pidieron por primera vez el asilo en la UE, una tendencia que se da desde 2013 y cerca de la mitad de ellos presentó su petición en Alemania.

Los afganos demandantes de asilo por primera vez en la UE ascendieron a 44.200, los segundos más numerosos por tercer año consecutivo.

Cerca de un tercio presentó su solicitud en Grecia y en Francia.

Con 102.500 solicitantes en 2020, Alemania acogió una cuarta parte de todas las primeras peticiones de asilo en la UE.

Le siguieron España (86.400, el 21 % del total) y Francia (81.800, el 20 %), por delante de Grecia (37.900, un 9 %) e Italia (21.200, el 5 %).

Estos cinco Estados miembros juntos acogieron el 80 % de todas las primeras solicitudes presentadas en la UE el año pasado.

