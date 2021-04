La Policía de Maharashtra, India, cerró una fábrica de colchones al descubrir que estos eran rellenados con tapabocas usados, en lugar de materiales avalados como el algodón.

Luego de ser alertadas sobre este caso, las autoridades iniciaron un operativo en las instalaciones del local, donde hallaron restos de mascarillas quirúrgicas y un cochón relleno de las mismas.

Al dueño de la fábrica se le imputaron cargos y se continúa con la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en la estafa.

En cuanto a los tapabocas, fueron quemados por las fuerzas del orden como medida de seguridad sanitaria.

