Un trabajador de una concesionaria de automóviles intentó matar a su jefe, el hombre compró saliva de un paciente contagiado con covid-19. De acuerdo con medios internacionales el sujeto compró la baba para que su jefe muriera por unos 70 dólares.

Las autoridades en Turquía se encuentran investigando el caso que fue denunciado por Ibrahim, dueño de la empresa que vende automóviles, quien dijo que su empleado Ramazan intentó matarlo a él y a su esposa.

Otro vendedor de la compañía habría asegurado que Ramazan compró un frasco de saliva a una persona positiva para coronavirus con el objetivo de revolver la sustancia en un vaso con agua que le fue ofrecido a Ibrahim, pero el dueño del establecimiento no alcanzó a probar su bebida, informó el medio turco Hurriyet.





El dueño del concesionario dijo que era la primera vez que escucha ese tipo de técnicas. “Una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios está siempre con los buenos ”, dijo Ibrahim al medio turco.

Ibrahim dijo que gracias a Dios no se ha contagiado del virus, sus padres tienen enfermedades de base, lo que sería muy riesgoso si llegarán a ser positivos para covid. “Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me hubiera contagiado con covid-19 podría haber infectado a mi familia y a quienes me rodean”.

El empresario y su esposa recibieron protección policial después de que él presentó la denuncia y presentó pruebas contra su empleado. La Fiscalía de ese país investiga el hecho. Y es que Ramazan también le habría robado gran cantidad de dinero, especulan que con esa plata habría pagado el frasco contagiado con saliva.