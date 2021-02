En Argentina, una joven de 18 años de edad fue asesinada por su exnovio, un policía que había sido denunciado por la víctima por violencia de género.

El hecho se registró el pasado lunes en la noche en la ciudad de argentina de Rojas, cuando la víctima identificada como Úrsula Bahillo, fue hallada muerta con heridas por arma blanca. Las autoridades investigan si Úrsula habría asistido al peaje citada por su exnovio identificado como Matías Martínez, de 25 años.

Un tío del agresor fue quien llamó al servicio de emergencias luego de una llamada del presunto asesino, quien intentó escapar luego de la llegada de la Policía. El agresor presentaba heridas con arma blanca, al parecer, en un intento de suicidio.

La víctima habría denunciado a su expareja sentimental por violencia de género, y las autoridades le habrían otorgado una restricción perimetral. Luego de conocerse el fatal crimen, familiares y vecinos de la occisa, enfurecidos, atacaron a pedradas la Comisaría de Rojas e incendiaron una patrulla policial.

Sergio Berni, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo a la prensa que el policía detenido se desempeña en la ciudad de San Nicolás, pero “tenía licencia por problemas psiquiátricos”.

Matías Martínez, su ex novio, es el sospechoso y es un oficial de policía que estaba bajo licencia psiquiátrica desde el año pasado. #Femicidio #JusticiaPorUrsula #Rosario3 pic.twitter.com/syVTcLVbNd

“Si un día no vuelvo hagan mierda todo”, advirtió Úrsula Bahillo (18), víctima de femicidio del policía bonaerense Ezequiel Martínez. Venía denunciando y no la oyeron. Ayer hubo pueblada en la comisaría de Rojas (Bs. As.) y la fuerza respondió con represión y detenciones. pic.twitter.com/zPV1r1QwD9

— Revista Cítrica (@revistacitrica) February 9, 2021