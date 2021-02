Numerosos usuarios han compartido imágenes del fenómeno en Suiza, Francia y Barcelona. Una niebla amarillenta y una lluvia de arena procedente del desierto del Sáhara han afectado este sábado a muchas zonas de las costa del Mediterraneo.

Luego de que se viralizan varios videos y fotografías del cielo amarillento a causa del fenómeno, MétéoSuisse, la Oficina Federal de Meteorología y Climatología de Suiza detallo en su cuenta de Twitter: “la corriente del suroeste nos trae polvo del Sáhara con pico el sábado”. Mientras que el Servicio Oficial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, informó que “desde la última hora de ayer [viernes] y durante la madrugada de hoy [sábado] ha circulado de sur a norte una masa de aire con gran cantidad de polvo en suspensión”.

Un experto citado por la cadena RT, explicó que este fenómeno “ocurre varias veces al año cuando recibimos fuertes corrientes de altitud desde el sur”, según el meteorólogo Frédéric Glassey.

Hey! Same here down in Switzerland! The pic doesn’t do it justice either but its raining orange sand! pic.twitter.com/4dFrto7QEj

— 🍊Clémentine 🍊 (@kiwizoot) February 6, 2021