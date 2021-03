Nueva York anuncia acuerdo para legalizar la marihuana recreativa

Gobernador y legisladores del Estado de Nueva York, llegaron a un acuerdo para legalizar el uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años.

El acuerdo se dio tras años de conversaciones, y se produce en momentos en que el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, enfrenta varias investigaciones, incluyendo presunto acoso sexual y supuesto encubrimiento de muertes en hogares de ancianos por covid-19.

Una vez la legislación sea aprobada, Nueva York se unirá a los 14 estados y al Distrito de Columbia que permite el consumo de cannabis.

A través de un comunicado, la oficina del gobernador indicó que la legalización podría generar un aumento de 350 millones de dólares en la recaudación fiscal anual del estado y crear miles de empleos.

El proyecto de ley explica que los mayores de 21 años, podrán comprar marihuana y cultivarla para uso personal en sus casas, en tanto incluye un plan para utilizar parte de los fondos recaudados para tratamientos contra la adicción a las drogas y educación.

We have reached an agreement to legalize adult-use cannabis.

Too many New Yorkers have been unfairly penalized for the use & sale of cannabis, arbitrarily arrested & jailed. That time is coming to an end.

I look forward to signing this legislation into law.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 28, 2021