Un niño de 12 años de edad, identificado como Joshua Haileyesus, fue diagnosticado con muerte cerebral, luego de que realizara un peligroso reto en la red social TikTok.

El desafío es conocido como ‘Blackout Challenge’, el cual consiste en autoasfixiarse hasta el punto de perder el conocimiento.

El menor habría utilizado un cordón de zapato para realizar el reto y según el medio local KCNC, su hermano fue quien lo encontró inconsciente en el piso del baño de su casa, el pasado 22 de marzo.

Los médicos del hospital de Denver, en Estados Unidos, le comunicaron a los familiares que Joshua no se va a recuperar.

Sin embargo, los padres continúan optimistas. “Es un luchador, puedo verlo pelear y rezo por él todos los días», dijo el padre de Joshua para el medio KCNC.

La familia del menor hizo un llamado a los padres de familia para que tengan cuidado con sus hijos y lo que pueden consumir en redes.

If you have capacity to, please donate to this go fund me to help cover the medical bills of a sweet young boy from my community who is currently in critical condition. Support his family here: https://t.co/9nc9VEEq3G

— psalmist (@babyutopian) March 27, 2021