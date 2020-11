Greta Thunberg, la joven activista, se ‘desquitó’ de Trump y lo mandó a que se “relaje”

La joven activista climática sueca Greta Thunberg, se tomó revancha de Donald Trump en redes sociales, luego de escribir que el presidente de EE. UU. debería “relajarse” por lo que acontece en la elección presidencial que se desarrolla en ese país y que debe “trabajar en su problema de manejo de la ira”.

Su mensaje tiene un trasfondo, y es que el pasado 12 de diciembre del año pasado, Trump le dijo a la joven que debía trabajar en el manejo de la ira y otras cosas.

“¡Qué ridículo! ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira, y después irse a ver una buena película a la antigua con un amigo! ¡Relájate Greta, Relájate!”, trinó en ese entonces Trump.

Y ahora, en la mañana del pasado jueves el presidente de Estados Unidos empezó a hablar de fraude en las elecciones, y Greta aprovechó para responderle igual:

“¡Qué ridículo! ¡Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira, y después irse a ver una buena película a la antigua con un amigo! ¡Relájate Donald, Relájate!”, escribió Greta.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020