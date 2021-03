Un indignante caso de maltrato animal se presentó en Tampa, Florida, luego de que un perro de raza pitbull fuera brutalmente atacado a disparos por un hombre, quine no soportó escucharlo ladrar.

El perrito llamado Ace, fue víctima de siete impactos de bala, uno de ellos cerca a un ojo y otro en una pata, el cual le destruyó por completo los huesos y podría causarle una amputación.

Según las autoridades, el hombre tiene un amplío prontuario criminal, al que ahora se suma el delito de maltrato animal.

Ace, es un perro tierno y juguetón, quien agradece con su cariño a los médicos veterinarios que lo atienden y se han encargado de su pronta recuperación.

Entre tanto, se espera que el cachorro sea adoptado por una familia que le brinde cariño y buenas atenciones.

