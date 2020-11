“Está diciendo mentiras”, medios estadounidenses censuran a Trump por hablar de fraude electoral

Desde el pasado martes Estados Unidos y el mundo entero espera el resultado de las elecciones presidenciales, en una lucha entre Joe Biden y Donald Trump, que parece inclinarse a favor del demócrata, y por eso, el hoy presidente ha indicado en varias oportunidades que habría fraude, y los medios de ese país no le creen.

En la última alocución, que en principio era una rueda de prensa, Trump comenzó a indicar que en algunos estados habría fraude, aunque solo dando declaraciones, sin pruebas. Por tal motivo, algunos medios decidieron no mostrar más su intervención, porque según ellos, el hoy presidente miente.

Uno de los que habló luego de este suceso fue Jorge Ramos, en Univisión, donde dijo: “estamos dejando la conferencia de prensa de Trump…Esto es importante. Parte de las cosas que dijo el presidente son mentira. No es cierto lo que dijo respecto a que votos ilegales están evitando su victoria. No ha presentado ningun tipo de evidencia de que eso está ocurriendo”.

"We are leaving the president's press conference & the reason is simple. This is very important. Part of what President Trump said are lies. It's not true what President Trump said about illegal votes preventing his victory. He hasn’t shown any type of evidence" — @jorgeramosnews pic.twitter.com/PIC9ceaAUB

