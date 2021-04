EN VIDEO: ¡Conmoción en Estados Unidos! Policía confundió un arma Taser con una pistola y mató a un joven

La muerte Daunte Wright, de 20 años de edad, en medio de un procedimiento policial en Estado Unidos, ha generado conmoción entre la comunidad de ese país.

Los hechos se registraron en el pasado domingo 11 de abril en Brooklyn Center, Minnesota, y han generado fuertes manifestaciones en Mineápolis durante dos días seguidos, principalmente cerca del Departamento de Policía.

Las autoridades locales se han pronunciado frente a lo sucedio como un “accidente”, pues aseguran que la uniformado que disparó solo pretedía inmovilizar al joven pero se equivó de arma.

Tim Ganno, jefe de la Policía de Brooklyn Center, dijo en medio de una rueda de presen que el joven inicilmente fue detenido en medio de un retén, luego los uniformados encontraron que no tenía sus domunetos en regla y que tenía una orden de arresto pendiente.

Cuando procedieron a detenerlo, el joven habría opuesta resistencia y la uniformado pretendía darle una descarga con su arma Taser para inmovilizarlo, sin embargo, se habría equivocado de arma y le habría propinado un disparo.

“Esto fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright”, aseguró Ganno, quien además compartió públicamente el video de la cámara corporal de la uniformada involucrada.

En el video que ya fue difundido en redes sociales se puede escuchar el momento en la que la uniformada grita a modo de aviso: “¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!” , posteriormente, se escuchó un disparo y el policía exclamó: “Le he disparado”.

La oficial de policía que le disparó al joven afroestadounidense Daunte Wright, renunció en la mañana de este martes 13 de abril.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliot, dijo que Kim Potter, una oficial con 26 años de servicio en el Departamento de Policía, presentó su renuncia con carácter “inmediato”.

Elliott también anunció que el jefe de Policía de esa localidad, Tim Gannon, también presnetó dimisión.

Por su parte, la familia de Daunte Wright no acepta que la Policía catalogue los hechos como un acto accidental y aseguran que se trata de un caso de racismo.

Por su parte, el director de la sección del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses del estado de Minesota, Jaylani Hussei, se unió a los pedidos para que la oficial enfrente cargos penales:

“Nos dicen que es un accidente, pero yo les diré que no es un accidente. Daunte Wright fue asesinado incluso antes de que lo detuvieran, porque es un hombre afroestadounidense en Estados Unidos. Daunte Wright fue asesinado por esta agente de policía blanca, porque ella no vio su humanidad. Ella no creía que las vidas de los afroestadounidenses”, asegúró.

"My nephew was a lovable young man. His smile, oh Lord, the most beautiful smile. Y'all took that": Aunt of Daunte Wright breaks down in tears as she speaks to reporters. pic.twitter.com/zPsHSQ0bMQ

— CBS News (@CBSNews) April 13, 2021