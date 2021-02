Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este miércoles las Islas de la Lealtad, un archipiélago del territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés), que vigila la actividad sísmica mundial, situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

El mismo organismo localizó el seísmo a unos 413 kilómetros al oeste de Vao, en Nueva Caledonia y a 417 al noreste de Tafao, en Vanuatu.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, por su parte, informó de potenciales olas de entre 30 centímetros y 1 metro en las costas de Nueva Caledonia y Vanuatu, y Fiji.

Las autoridades de Nueva Zelanda advirtieron de las costas del país podrían experimentar “corrientes fuertes e inusuales, y marejadas impredecibles”.

En este sentido, aunque no se esperan inundaciones terrestres, señalaron que existe un peligro para los bañistas, surfistas, pescadores, las embarcaciones pequeñas y cualquier persona que se encuentre en el agua o cerca de la costa.

Horas antes la región registró un terremoto de magnitud 6, seguido de una replica de magnitud 6,1 una media hora después, también en las Islas de la Lealtad.

"Based on all available data, hazardous tsunami waves are forecast for some coasts," according to @NWS_PTWC. pic.twitter.com/iHCj07xPEj

— Steve Herman (@W7VOA) February 10, 2021