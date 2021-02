El co-gubernamental Partido Socialdemócrata (SPD) consideró hoy que el fútbol vive “ajeno a la realidad” por mantener el partido entre el Leipzig y el Liverpool, en lugar de suspenderlo o aplazarlo, tras no autorizarse el ingreso de los jugadores británicos a Alemania por la pandemia.

“Sería una buena señal que se decidiera posponerlo o no celebrarlo. La competición no es lo prioritario”, afirmó el secretario general del SPD, Lars Klingbeil, tras la decisión de mantener ese partido, pero trasladado a Budapest.

Los dos equipos y la UEFA negociaron esa solución de compromiso ante la situación creada por no autorizarse la entrada en Alemania al Liverpool para el partido de ida de octavos de la Liga de Campeones, programado para el 16 de febrero.

Desde finales de enero está vetado el ingreso en Alemania de viajeros de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Portugal e Irlanda por el temor a la propagación de las variantes de la covid-19.

La Federación Húngara de Fútbol ofreció su apoyo para buscar una solución y se decidió que el partido se dispute, en la fecha y horario previsto, en el Puskas Arena de Budapest. Algo parecido se perfila para el partido entre el Borussia Mönglengladbach contra el Manchester City, que tendrá lugar ocho días después.

Se está pidiendo a todos los ciudadanos que restrinjan al máximo cualquier viaje no esencial, recordó Klingbeil, cuyo partido es socio de coalición del bloque conservador de Merkel. En el caso de Reino Unido, se han endurecido las medidas y vetado el ingreso de los viajeros procedentes de ese país.

El fútbol parece demostrar que “vive ajeno a la realidad” de sus compatriotas, consideró el SPD, si busca soluciones como el traslado del partido en lugar de suspender el viaje, como hacen los ciudadanos.

