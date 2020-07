Alejandro Speitzer vive el presente y disfruta el éxito de “Oscuro deseo”

El actor mexicano Alejandro Speitzer disfruta el éxito que ha tenido su recién estrenada serie “Oscuro deseo”, y asegura que una de las enseñanzas que le dejó su personaje Darío, es no intentar comprenderlo todo y vivir el presente.

“A veces cuando más buscas entender a tu personaje menos lo logras, es como la vida misma, cuanto más tratas de entenderte, das vueltas y llegas al mismo punto, al final busqué no entenderlo y simplemente estar en el presente asumiendo lo que el personaje hacía”, cuenta Speitzer.

La historia es un ‘suspense’ pasional en el que Alma (Maité Perroni), una docente de universidad, explorará sus más profundos deseos con Darío (Alejandro Speitzer), un hombre mucho más joven que ella que esconde oscuros secretos, a la par que se resuelve el misterio de una muerte.

A pocos días del estreno, la serie de 18 capítulos creada por Leticia López Margalli y dirigida por Pitipol Ybarra y Kenya Márquez ya se encuentra entre las principales tendencias de Netflix.

Alejandro no se siente identificado con su personaje ni empatiza con él, sin embargo, desde que leyó el guión se sintió atraído por la historia y, aunque tenía pensado tomar un periodo de descanso, la trama lo cautivó tanto que aceptó sin dudarlo.

“El personaje me lo ofrecieron al poco tiempo de haber terminado ‘El club’ (2019) y fue un rodaje muy pesado. Pero me habló Epigmenio Ibarra y aunque la verdad de principio yo quería descansar, cuando aterricé ya había leído los primeros tres capítulos y sabía que quería ser yo quien contara esta historia”, asegura el actor de 25 años.

Speitzer vio en Darío Guerra un reto, pues se trata de un personaje siniestro y lleno de intriga, que le daría un aspecto diferente a lo que había realizado con su carrera anteriormente.

“Darío esconde muchas cosas, es un personaje con un pasado muy oscuro, aunque eso no justifica lo que va haciendo en el camino. Yo traté que fuera un personaje que con poco contara mucho a partir de sus silencios, de sus mirada”, asevera.

Además, una de las situaciones que más disfruta de que la serie esté siendo tendencia en la actualidad, son los temas que visibiliza la serie.

“Otra de las cosas que me atraían en la historia es que toca temas importantes. En un inicio el feminicidio, el acoso, la violencia, de eso que muchos quieren llamar amor y que no es amor, es obsesión. Me encanta que sea una historia que este generando esa conversación”, expresa.

Sin embargo, el mexicano también ha causado furor por muchas otras cosas recientemente, ya sea por su físico o por su relación con la actriz española Esther Expósito, pero para él lo más importante es su talento y su trabajo.

“Me gusta que puedan separar las cosas y que vean mi trabajo antes que lo demás”, y sobre los comentarios que ha recibido por su físico en la serie, explica que se trató de un reto más de su trabajo, pues era necesario que el personaje tuviera un cuerpo atlético en la serie.

VIAJA A LOS AÑOS 50

La popularidad de Speitzer va en aumento y otro de los trabajos más esperados por el público es su participación en la miniserie de Manolo Caro “Alguien tiene que morir”, donde comparte créditos con Isaac Hernández, Cecilia Suárez, y con la propia Expósito, entre otros, y que se espera sea estrenada en otoño de este año.

“Es una historia que sucede en los años 50 en donde estaba este gobierno opresor de Franco. No te puedo contar mucho pero el título describe muy bien la historia en la que todos los personajes actúan desde el amor. Lo bueno y lo malo que hacen al final lo terminan haciendo con amor”, explica.

Este es el segundo proyecto en el que Alejandro trabaja con Caro después de la obra de teatro “Straight” (2018).

Speitzer se muestra emocionado de que la gente conozca su trabajo y vea su versatilidad como actor, pues asegura que el personaje que interpretará en esta serie es completamente distinto a su personaje de Darío.

“Nada que ver con él, creo que eso va a ser muy bonito y eso en mi carrera va a ser muy bueno porque es otra persona buena. Bajé casi diez kilos para el personaje, es más joven, tiene otra visión de la vida. Me tiene contento que venga esto que hará que me puedan ver de otra forma”, finaliza.

EFE