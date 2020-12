Los investigadores dijeron el domingo que el hombre que se cree que es el responsable del atentado del día de Navidad en Tennessee, EE.UU., murió en la explosión y parece haber actuado solo.

La policía pudo identificar al sospechoso mediante pruebas de ADN.

La explosión ocurrió a las 6:30 am del 25 de diciembre en el centro de Nashville, y estaba vinculada a una casa rodante.

Tres personas fueron trasladadas a un hospital local, aunque se cree que ninguna de sus lesiones es crítica. Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre un posible motivo.

