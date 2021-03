Una abuela de 69 años de edad, logró durante 20 años lo que parecía una hazaña casi imposible; viajar en avión de forma completamente gratuita.

La protagonista de esta historia es la estadounidense Marilyn Hartman, quien logró recorrer el mundo sin contar con un tiquete aéreo o una identificación.

Con su ingenio y simpatía, logró engañar cientos de veces a las autoridades, sin embargo, este martes, cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, fue capturada.

La hábil mujer tenía una medida de libertad condicional, impuesta en el año 2018 tras ser descubierta en uno de sus viajes por las autoridades, y tras capturarla nuevamente, la justicia planea dictarle una medida más severa para que no siga cometiendo estos delitos.

A pesar de su largo historial, Hartman afirmó que no es una «mente maestra del crimen», y declaró a medios internacionales, que su arriesgada aventura inició en el año 2002.

«La primera vez que pude pasar, volé desde Chicago a Copenhague», dijo la mujer. «La segunda vez que volé a París». En su país natal realizó varios viajes a destinos como Seattle, Phoenix, Filadelfia, Atlanta o Jacksonville.

Según informó el Daily Mail, la mujer confesó ante las autoridades que simplemente caminaba entre los demás pasajeros, pasando de un control a otro hasta llegar a la sala de espera. Posteriormente, ingresaba a el avión y tomaba un asiento donde no fuera descubierta.

«Lo que tengo que decir es que nunca he podido subirme a un avión sola. Siempre me dejaron pasar. Me refiero a que pude pasar por las líneas de seguridad sin una tarjeta de embarque», declaró con cierto orgullo sobre sus engaños recurrentes.

Tras ser descubiertas en varias ocasiones por las autoridades, quienes le dictaban libertad condicional, y luego de violar siempre estas medidas, las autoridades decidieron finalmente condenarla a pasar unos meses en prisión.

Al respecto, la mujer alegó sufrir de bipolaridad. «Soy bipolar. Y esto es algo que he rechazado durante años. Cuando tomé el avión, no estaba feliz. No estaba ‘Oh, voy aquí o allá’, en rea

lidad estaba en un estado mental deprimido». Y cerró: «Quiero la oportunidad de disculparme con las personas que he lastimado».

Marilyn Hartman (69) was under house arrest but still escaped to go quench her thirst for flying in planes without pay.

The serial stowaway has been arrested nearly 22 times flying without a pass.#tukonews https://t.co/VNRo04mSZn

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) March 23, 2021