¡Qué tragedia! Al menos 20 niños murieron en un incendio mientras estudiaban en cabañas improvisadas

En las últimas horas se dio a conocer una terrible tragedia en la que al menos 20 niños murieron calcinados, mientras estudiaban en cabañas de paja improvisadas; el hecho ocurrió Niamey, capital de Níger.

De acuerdo a medios internacionales, fueron en total 21 cabañas que se incendiaron, al menos 20 niños quedaron atrapados en el fuego y murieron calcinados; aunque los bomberos y organismos de rescate llegaron al lugar de los hechos y lograron controlar las llamas, los pequeños no lograron salir con vida debido a las fuertes llamas.

El incendio ocurrió en la noche del pasado martes y por el momento se desconocen los motivos del incendio.

En redes sociales se viralizó esta tragedia y hasta la UNICEF se pronunció:

Deeply saddened by the news of the fire in a school in Niamey leading to human loss, including at least 20 children. Sending my deepest condolences to the families and communities affected. @UNICEF is working with the government & partners to provide support to affected families. https://t.co/pjXz2d4vGT

20 children died after being trapped in a fire at a school in Niger's capital, Niamey. The fire started late Monday afternoon as children were attending lessons. #MwanzoTV pic.twitter.com/68qvxdo1XE

At least 20 children have died after their classrooms caught in fire in Niger's capital Niamey.

The cause of the fire in the school, located in the Pays Bas area of the city, has not yet been established.

BBC Africa | #263Chat pic.twitter.com/YAqh3W29jN

— 263Chat.com 🇿🇼 (@263Chat) April 14, 2021